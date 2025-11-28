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Стало известно, куда поедут россияне на День матери
Хобби и развлечения

28 ноября 2025, 14:45

1 мин.

Стало известно, куда поедут россияне на День матери

Мария Задорожная
Автор
Берег Черного моря
Фото Klaas Jan Schraa, iStock

Среди российских направлений для поездок на День матери лидирует Санкт-Петербург. На него приходится 23 процента всех проданных билетов на самолеты, поезда и автобусы, сообщает RT со ссылкой на исследование популярного сервиса путешествий.

За ним в рейтинге следуют Нижегородская и Ростовская области (по 5 процентов). По 4 процента приходится на поездки в Краснодарский край и Воронежскую область, по 3 процента — в Ярославскую и Тульскую области.

Среди зарубежных направлений на первом месте Белоруссия, на которую приходится 38 процентов проданных билетов, отмечают аналитики. Далее идут Узбекистан (17 процентов), ОАЭ (6 процентов) и Турция (5 процентов). Армения и Киргизия пользуются одинаковым спросом (по 4 процента), замыкает список Азербайджан (3 процента).

Также россияне активно бронируют жилье на праздничные даты в Московской и Ленинградской областях. В числе популярных направлений для аренды загородных домов лидирует Московская область (15 процентов), на втором месте Ленинградская область (9 процентов), на третьем — Карелия (5 процентов). Кроме того, спрос на загородные дома зафиксирован в Свердловской области (4 процента).

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