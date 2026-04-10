Стало известно, кто из артистов выступит на VK Fest в 2026 году

VK Fest анонсировал первую волну артистов, которые выступят летом 2026 года на фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сириусе. В числе участников — t.A.T.u, Ольга Бузова, «Агата Кристи», Лолита, Мари Краймбрери, «Сироткин», Zivert, Rozalia, Дора, Tesla Boy и Boulevard Depo. Список артистов еще будет пополняться.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге фестиваль пройдет 4 и 5 июля в Парке 300-летия. В первый день гостей порадуют Markul, «Агата Кристи», Татьяна Куртукова, Aarne & Big Baby Tape & Toxi$, Rozalia, Лолита, пазнякс, ГУДТАЙМС, «Сироткин», мартин, навздохе, UBEL, Сестренки, Tesla Boy и UGLI. На следующий день, 5 июля, на сцену выйдут Мари Краймбрери, Ольга Бузова, t.A.T.u, Дора, NANSI & SIDOROV, HOLYFLAME, Boulevard Depo, Zventa Sventanа, АК47 X TGK, ТРАВМА, Крыли, хмыров и Асия.

Сириус (Сочи)

В Сириусе концерт состоится 11 июля на Медальной площади Олимпийского парка. Публику порадуют ARTIK & ASTI, Дора, NANSI & SIDOROV, Rozalia и Ева Власова.

Фото Официальное сообщество VK Fest во ВКонтакте, соцсети

Казань

В Казани программа тоже обещает быть яркой: на сцене выступят Zivert, Дора, Татьяна Куртукова, «Сироткин» и Ришат Тухватуллин.

Москва

Москва примет VK Fest 18 и 19 июля на территории ВДНХ. В первый день выступят Zivert, Дора, Markul, Татьяна Куртукова, NANSI & SIDOROV, Aarne & Big Baby Tape & Toxi$, Rozalia, ГУДТАЙМС, Boulevard Depo, навздохе, Сестренка, Tesla Boy, Асия и UGLI. Во второй день зрителей ждут хиты от t.A.T.u, GONE.Fludd, «Агаты Кристи», пазнякса, ICEGERGERT, мартина, Zventa Sventanа, ТРАВМЫ, Крылей и хмырова.

Особая интрига ждет гостей фестивалей в Москве и Санкт-Петербурге: там появится секретный гость, которого хорошо знает аудитория.

Приобрести билеты на VK Fest 2026 можно на официальном сайте мероприятия.