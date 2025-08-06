Стиль жизни
Стало известно, когда планируют запустить первые рейсы между Россией и Доминиканой
Хобби и развлечения

6 августа, 13:15

1 мин.

Стало известно, когда планируют запустить первые рейсы между Россией и Доминиканой

Мария Задорожная
Автор
Доминиканский пляж
Фото danilovi, iStock

В интервью газете «Известия» директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что зимой планируется запустить первые рейсы между Россией и Доминиканской Республикой.

По его словам, власти Доминиканы выражают высокий интерес к возобновлению прямого авиасообщения с Российской Федерацией.

«При достижении необходимых договоренностей первые рейсы могут начаться уже в зимнем сезоне», — сказал дипломат.

Авиасообщение между Россией и Доминиканой приостановили на фоне антироссийских санкций в 2022 году.

Россиян призвали не ездить в один регион Панамы
Путешествия
