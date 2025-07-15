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Стало известно, какие активности пройдут в зоне «Спорт» на VK Fest в Москве
Хобби и развлечения

15 июля 2025, 16:00

1 мин.

Стало известно, какие активности пройдут в зоне «Спорт» на VK Fest в Москве

Мария Задорожная
Автор
VK Fest 2025 в Москве
Фото VK Fest, соцсети

19 и 20 июля в московских «Лужниках» пройдет VK Fest 2025. Для любителей активного отдыха в течение двух дней будет работать зона «Спорт».


Так, все желающие смогут поучаствовать в беговом квесте, опробовать гоночные симуляторы и тренажеры, имитирующие греблю на байдарке и академическую греблю.

В локации регби-клуба ЦСКА состоится автограф-сессия с регбистом Василием Артемьевым. Также здесь пройдут мастер-классы по регби и тэг-регби, откроются зона аквагрима и площадка для детей.

В зоне «VK Спорт» можно будет поиграть в мини-пинг-понг, сабсоккер, аэрохоккей. Также здесь состоятся автограф-сессии, в том числе с игроками хоккейного клуба «Спартак»: Николаем Голдобиным, Павлом Порядиным и Андреем Мироновым.

На площадке Федерации бокса России гости фестиваля смогут поиграть в интерактивный VR-бокс, побоксировать на ринге с профессиональными спортсменами, а также получить автографы чемпионов России по боксу.

Кроме того, в зоне «Спорт» будут проводиться тренировки по сайклингу, фитнесу, ушу, йоге, растяжке, зумбе и вязанию морских узлов. Также здесь можно будет поиграть в квадро-волейбол, мини-футбол и панна-футбол, баскетбольные крестики-нолики и настольный теннис.

Еще семь зон будет организовано на площадке Олимпийского комитета России: бадминтон, стрельба из лука, бейсбол, гольф, городошный, конькобежный и гиревой спорт.

Подробную информацию можно узнать на официальной странице фестиваля.

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