Спортивный праздник в Москве объединил более тысячи любителей бега

6 июня 2026 года в рамках мероприятия, посвященного соревнованию беговых команд, компания World Class создала тематическую зону для подготовки и восстановления атлетов.

Ивент Burnout привлек свыше 1 тысячи гостей, которые состязались друг с другом и общались в неформальной обстановке.

Тематическая зона включала четыре элемента. Перед стартом для команд беговых клубов провели разминку, после забегов участникам была доступна вибрационная терапия. Отдельно работал центр красоты и здоровья, где проводили экспресс-диагностику стоп. В интерактивной зоне гости могли испытать себя в разных спортивных челленджах.

Команды-победители получили медали со встроенной открывашкой. А главным трофеем стал чемпионский кубок.