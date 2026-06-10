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Спортивный праздник в Москве объединил более тысячи любителей бега
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:30

1 мин.

Спортивный праздник в Москве объединил более тысячи любителей бега

Кристина Гергис
Автор
Тематическая зона
Фото Пресс-служба World class

6 июня 2026 года в рамках мероприятия, посвященного соревнованию беговых команд, компания World Class создала тематическую зону для подготовки и восстановления атлетов.

Ивент Burnout привлек свыше 1 тысячи гостей, которые состязались друг с другом и общались в неформальной обстановке.

Тематическая зона включала четыре элемента. Перед стартом для команд беговых клубов провели разминку, после забегов участникам была доступна вибрационная терапия. Отдельно работал центр красоты и здоровья, где проводили экспресс-диагностику стоп. В интерактивной зоне гости могли испытать себя в разных спортивных челленджах.

Команды-победители получили медали со встроенной открывашкой. А главным трофеем стал чемпионский кубок.

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