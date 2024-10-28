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«Спорт-Экспресс» проведет круглый стол в рамках семейного фестиваля «Спортлэнд» в Москве
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:30

2 мин.

«Спорт-Экспресс» проведет круглый стол в рамках семейного фестиваля «Спортлэнд» в Москве

Мария Задорожная
Автор
Круглый стол
Фото Mihajlo Maricic, iStock
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1 и 2 ноября в Москве, в Гостином дворе, пройдет масштабный семейный фестиваль «Спортлэнд», приуроченный к «Году семьи» и празднованию Дня народного единства в России. Организатор мероприятия — Ассоциация «Город детства» при поддержке Департамента спорта города Москвы. Издание «Спорт-Экспресс» выступит генеральным информационным партнером события.

В первый день фестиваля «Спорт-Экспресс» проведет круглый стол на тему «Перспективы и направления развития семейного спорта» с участием видных общественных и политических деятелей, руководителей спортивных федераций, заслуженных спортсменов и других представителей спортивной индустрии. Среди приглашенных спикеров: главный редактор «Спорт-Экспресс» Максим Максимов, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, семейный блогер Вероника Золотарева, спортивный журналист Дмитрий Лукашов, олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров, председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин и другие.

В течение двух дней жители и гости столицы на площадке фестиваля «Спортлэнд» смогут в игровом формате познакомиться сразу с 30 видами спорта: фиджитал спорт, юкигассен, таврели, джампинг фитнес, саберфайтинг, тэг-регби, рыболовный спорт, хоббихорсинг, роллер спорт, парашютный спорт и прочее.

Кроме того, в рамках мероприятия запланированы семейные соревновательные программы для детей и их родителей, по итогам которых каждый участник получит награду. Помимо семейных спортивных активностей, участников фестиваля ждет интерактивная экспозиция, где можно пробовать силы в различных видах стратегических и развивающих игр, фитнес-программах, новых и традиционных формах совместного досуга и отдыха.

Вход на семейный фестиваль «Спортлэнд» свободный по пригласительным билетам и предварительной регистрации.

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