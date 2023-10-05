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Сегодня, 14:00

«Спорт-Экспресс» принял участие в благотворительном забеге «Важен каждый шаг»

Арина Забгаева
Заместитель шеф-редактора «Стиля жизни»
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Благотворительный забег «Важен каждый шаг»
Фото Фонд «Важные люди»

В субботу, 30 сентября, в Парке Победы на Поклонной горе состоялся первый благотворительный забег «Важен каждый шаг» от благотворительного фонда «Важные люди». Целью забега был сбор средств на лечение детей с тяжелыми заболеваниями — подопечных фонда.

Участники выбирали из четырех дистанций:

  • две детские дистанции: 300 м и 1 км;
  • две взрослые дистанции: 3 км и 5 км.

Всего в забеге приняли участие 460 человек. Среди них и команда «Спорт-Экспресса».

Фонд «Важные люди» создан в 2020 году для помощи детям больным СМА. Спинальная мышечная атрофия (СМА) — генетическое нервно-мышечное заболевание, приводящее к нарастающей мышечной слабости. Сейчас под опекой фонда более 100 детей с различными диагнозами, связанными с нарушением двигательных функций.

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