«Спорт-Экспресс» принял участие в благотворительном забеге «Важен каждый шаг»
В субботу, 30 сентября, в Парке Победы на Поклонной горе состоялся первый благотворительный забег «Важен каждый шаг» от благотворительного фонда «Важные люди». Целью забега был сбор средств на лечение детей с тяжелыми заболеваниями — подопечных фонда.
Участники выбирали из четырех дистанций:
- две детские дистанции: 300 м и 1 км;
- две взрослые дистанции: 3 км и 5 км.
Всего в забеге приняли участие 460 человек. Среди них и команда «Спорт-Экспресса».
Фонд «Важные люди» создан в 2020 году для помощи детям больным СМА. Спинальная мышечная атрофия (СМА) — генетическое нервно-мышечное заболевание, приводящее к нарастающей мышечной слабости. Сейчас под опекой фонда более 100 детей с различными диагнозами, связанными с нарушением двигательных функций.
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости