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Спорт-Экспресс представил канцелярию в коллаборации с брендом Remarklee
Хобби и развлечения

13 февраля, 14:15

1 мин.

«Спорт-Экспресс» и Remarklee выпустили лимитированную канцелярию

Мария Маковей
Автор
Ежедневники «Стиль жизни».
Фото «Спорт-Экспресс» х Remarklee*
Конструкторы «Стиль жизни».
Фото «Спорт-Экспресс» х Remarklee*
Стикерпак «Стиль жизни».
Фото «Спорт-Экспресс» х Remarklee*
Конструкторы «Стиль жизни».
Фото «Спорт-Экспресс» х Remarklee*
Ежедневник для путешественников «Стиль жизни».
Фото «Спорт-Экспресс» х Remarklee*
Конструкторы «Стиль жизни».
Фото «Спорт-Экспресс» х Remarklee*
Конструкторы «Стиль жизни».
Фото «Спорт-Экспресс» х Remarklee*
Конструкторы «Стиль жизни».
Фото «Спорт-Экспресс» х Remarklee*
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Команда раздела «Стиль жизни» совместно с брендом Remarklee* разработала линейку лимитированных планеров-конструкторов и стикерпак.

Оформить заказ с сегодняшнего дня можно на сайте remarklee.ru.

С помощью комбо-конструктора можно отмечать даты тренировок, достижения и запоминающиеся моменты, строить планы на ближайшие дни. Блоки в планере уже сформированы, но благодаря разъемной пружине можно легко расположить листы в удобном порядке, выбрать темную или светлую обложку под настроение.

Конструкторы «Стиль жизни».
Фото «Спорт-Экспресс» х Remarklee*

А яркий стикерпак не только идеально дополняет страницы планера, но и помогает поддерживать мотивацию каждый день. Он включает наклейки о страсти к спорту, вдохновляющие надписи и яркие декоративные мелочи. Подходит для любых видов коллажей.

Стикерпак «Стиль жизни».
Фото «Спорт-Экспресс» х Remarklee*

erid: LdtCKbZpv

 

Реклама. Рекламодатель ИП Федосеева Елена Николаевна. ИНН 701718467360

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