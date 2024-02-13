«Спорт-Экспресс» и Remarklee выпустили лимитированную канцелярию
Команда раздела «Стиль жизни» совместно с брендом Remarklee* разработала линейку лимитированных планеров-конструкторов и стикерпак.
Оформить заказ с сегодняшнего дня можно на сайте remarklee.ru.
С помощью комбо-конструктора можно отмечать даты тренировок, достижения и запоминающиеся моменты, строить планы на ближайшие дни. Блоки в планере уже сформированы, но благодаря разъемной пружине можно легко расположить листы в удобном порядке, выбрать темную или светлую обложку под настроение.
А яркий стикерпак не только идеально дополняет страницы планера, но и помогает поддерживать мотивацию каждый день. Он включает наклейки о страсти к спорту, вдохновляющие надписи и яркие декоративные мелочи. Подходит для любых видов коллажей.
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