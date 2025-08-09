Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Специалист рассказал, почему нужно покупать яркие школьные принадлежности
Хобби и развлечения

9 августа, 18:35

1 мин.

Специалист рассказал, почему нужно покупать яркие школьные принадлежности

Мария Задорожная
Автор
Школьные тетради.
Фото dolgachov, iStock

Детям полезно выбирать яркие школьные принадлежности, чтобы сделать учебу более приятной и добавить позитива в повседневность. Об этом заявил директор по маркетингу известного бренда Максим Кирьянов в интервью РИАМО.

По его словам, цвет может влиять на настроение школьников: он может снять тревогу, пробудить интерес к урокам и сделать школьные будни веселее. Кирьянов порекомендовал обратить внимание на функциональную, эмоциональную и запоминающуюся канцелярия и другие школьные вещи.

Кроме того, такая канцелярия — это еще и способ самовыражения. Дети хотят ощущать свою индивидуальность, и даже блокнот с необычным дизайном может поддержать эту идентичность. Яркая канцелярия помогает ребенку выделяться и ощущать уверенность в новой социальной среде, добавил он.

Как подготовить первоклассника к&nbsp;школе морально: советы.Как помочь первокласснику морально подготовиться к школе: советы психолога
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Дети
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Читайте далее
Дизайнер ответила, на чем можно хорошо сэкономить при ремонте квартиры
Следующий материал
Дизайнер ответила, на чем можно хорошо сэкономить при ремонте квартиры

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
14 ноя 21:10
Дизайнер рассказала, на что обратить внимание при покупке елки
14 ноя 13:45
Таиланд ужесточил пограничный контроль для туристов
13 ноя 19:00
Гайд по путешествиям в Мьянму: когда ехать и что посмотреть
13 ноя 15:05
Астроном рассказал об опасности магнитной бури, которая накрыла Землю
12 ноя 22:45
В Непале открыли маршрут для покорения новой вершины