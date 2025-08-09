Специалист рассказал, почему нужно покупать яркие школьные принадлежности

Детям полезно выбирать яркие школьные принадлежности, чтобы сделать учебу более приятной и добавить позитива в повседневность. Об этом заявил директор по маркетингу известного бренда Максим Кирьянов в интервью РИАМО.

По его словам, цвет может влиять на настроение школьников: он может снять тревогу, пробудить интерес к урокам и сделать школьные будни веселее. Кирьянов порекомендовал обратить внимание на функциональную, эмоциональную и запоминающуюся канцелярия и другие школьные вещи.

Кроме того, такая канцелярия — это еще и способ самовыражения. Дети хотят ощущать свою индивидуальность, и даже блокнот с необычным дизайном может поддержать эту идентичность. Яркая канцелярия помогает ребенку выделяться и ощущать уверенность в новой социальной среде, добавил он.