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Сегодня, 21:45

Специалист рассказал, о каких опасностях в социальных сетях вы могли подозревать

Ольга Стрельникова
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Социальные сети.
Фото Freepik/rawpixel-com

Главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников эксклюзивно для «СЭ» рассказал, что первая и самая распространенная опасность в социальных сетях — это самостоятельное разглашение личной информации, которую потом активно используют специалисты по OSINT (разведка на основе открытых данных). По его словам, это может быть публикация места работы, увлечений, семейного статуса, членов семьи, фото детей, геометки и прочее. «По фотографиям можно собрать множество информации. Например, фото дома укажет, где вы живете, а фото машины определит реального пользователя актива. Таких примеров множество. Выход один — закрывайте профиль от посторонних глаз и всегда думайте, что публикуете. Если не уверены — не размещайте информацию о себе», — предостерег эксперт.

Следующая опасность, которая подстерегает пользователей социальных сетей — это прохождение разного рода опросов, в основном шуточных, например: «Кем вы были в прошлой жизни?» или «Как бы вас звали в древнем Риме?». Подобные опросы позволяют получить доступ к странице и сформировать информационный слепок ее владельца. «В дальнейшем компания-«сборщик данных» перепродаст эту информацию торговцам рекламой (это в лучшем случае), и вы станете получать еще больше таргетированного спама. Не участвуйте в подобных опросах, ведь вы не знаете, к кому потом попадут сведения из ваших анкет, и что с ними будут делать дальше», — резюмировал Дмитрий Овчинников.

Ранее мы рассказывали о том, как защитить себя и близких от мошенников.

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