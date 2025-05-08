Стиль жизни
Хобби и развлечения

8 мая, 13:25

1 мин.

Специалист рассказал, как распознать дипфейк-звонки

Мария Задорожная
Автор
Девушка с телефоном
Фото Pekic, iStock

Неправильные ударения и монотонность речи могут сигнализировать о наличии дипфейка, сообщил эксперт в области кибербезопасности Алексей Курочкин в интервью «Москве 24».

Он пояснил, что голос в таком звонке может напоминать голос реального собеседника, но структура предложений зачастую будет неверной.

Во время телефонных видеоразговоров Курочкин рекомендовал уделять внимание движениям собеседника, которые могут быть неестественно плавными, а также смотреть на лицо — в случае обмана оно не будет выглядеть объемным, не иметь естественных теней и морщин.

«Правда, мошенники могут специально показать картинку издалека, как будто человека снимают в отделении полиции. Тогда в реальность происходящего можно легко поверить. Особенно если человек плохо видит», — отметил эксперт.

Для защиты от мошенничества с использованием дипфейков Курочкин настоятельно рекомендовал всегда проверять информацию.

