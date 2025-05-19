Названы грибы, за сбор которых предусмотрены штрафы

С октября 2023 года в России введены штрафы и уголовная ответственность за сбор грибов, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что под запретом находится около 41 вида грибов, включая мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенку небродийскую, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный и трутовик корнелюбивый.

Если грибник случайно собрал гриб из данного списка, ему грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. За умышленный сбор предусмотрено наказание вплоть до четырех лет принудительных работ и штраф до 1 миллиона рублей. За продажу собранных запрещенных грибов группой лиц может быть назначено наказание до девяти лет лишения свободы и штраф до 3 миллионов рублей.

Также сообщается, что, если гражданин осознанно собрал краснокнижные грибы и разместил фотографии или видео в социальных сетях, ему может грозить до шести лет лишения свободы и штраф до 2 миллионов рублей.

Поэтому рекомендуется собирать только те грибы, которые хорошо известны и безопасны, такие как опята, лисички, белые или подберезовики.