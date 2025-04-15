Схождение Благодатного огня в Иерусалиме в 2025 году: когда и где смотреть

Каждый год Благодатный огонь сходит накануне праздника православной Пасхи, которая в 2025 году будет отмечаться 20 апреля. В этом году верующие будут ожидать чудесное событие в Великую субботу — 19 апреля.

Где происходит церемония схождения Благодатного огня

Церемония молитвы и схождения Благодатного огня всегда проходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, где находится Кувуклия. Она также известна как Гроб Господень — это священное место, которое считается местом погребения и воскресения Иисуса Христа. Тысячи паломников со всего мира ежегодно стекаются в Иерусалим, чтобы стать свидетелями этого чудесного события, зажечь свечи или лампады и увезти домой частицу Благодатного огня. Кроме того, миллионы людей следят за видеотрансляцией службы по телевизорам или в сети.