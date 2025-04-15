Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме в 2025 году: когда и где смотреть
Хобби и развлечения

15 апреля, 18:15

2 мин.

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме в 2025 году: когда и где смотреть

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Благодатный огонь в Иерусалиме
Фото Илья Ефимович, Dpa, Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Каждый год Благодатный огонь сходит накануне праздника православной Пасхи, которая в 2025 году будет отмечаться 20 апреля. В этом году верующие будут ожидать чудесное событие в Великую субботу — 19 апреля.

Где происходит церемония схождения Благодатного огня

Церемония молитвы и схождения Благодатного огня всегда проходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, где находится Кувуклия. Она также известна как Гроб Господень — это священное место, которое считается местом погребения и воскресения Иисуса Христа. Тысячи паломников со всего мира ежегодно стекаются в Иерусалим, чтобы стать свидетелями этого чудесного события, зажечь свечи или лампады и увезти домой частицу Благодатного огня. Кроме того, миллионы людей следят за видеотрансляцией службы по телевизорам или в сети.

Во сколько и где смотреть трансляцию схождения Благодатного огня
Церемонию молитвы и схождения Благодатного огня будут транслировать по федеральным каналам и онлайн. Время начала трансляции — 13.00 по московскому времени.

Будет ли Благодатный огонь в России

В Россию лампады с Благодатным огнем из Иерусалима доставят 19 апреля в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов Москвы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Фонд Андрея Первозванного.
«19 апреля делегация фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву», — говорится в публикации.

Также в фонде добавили, что в аэропорту Внуково представители других епархий могут принять Благодатный огонь.
«Широкой встречи Благодатного огня не предполагается... Лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Список храмов опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного», — подчеркнули представители фонда.
Новости холдинга
ОКР назвал фейковой цитату Дегтярева о новых регионах России
Додик заявил об отсутствии страха перед санкциями ЕС за визит в Москву на 9 Мая
В России создали не имеющий аналогов в мире препарат от рака
Силы ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь
Ефимова проиграла Чикуновой на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом
«Трактор» растоптали и опозорили, Минск непобедим, а Рашевский – новая легенда «Динамо». Что произошло в Кубке Гагарина 16 апреля
Читайте далее
16 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире
Следующий материал
16 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
01:05
Кто родился 17 апреля: список известных личностей
00:05
17 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире
16 апр 01:05
Кто родился 16 апреля: список известных личностей
16 апр 00:05
16 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире
15 апр 17:25
В Алабино состоится первая в сезоне «Гонка Героев»