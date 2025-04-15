Схождение Благодатного огня в Иерусалиме в 2025 году: когда и где смотреть
Каждый год Благодатный огонь сходит накануне праздника православной Пасхи, которая в 2025 году будет отмечаться 20 апреля. В этом году верующие будут ожидать чудесное событие в Великую субботу — 19 апреля.
Где происходит церемония схождения Благодатного огня
Церемония молитвы и схождения Благодатного огня всегда проходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, где находится Кувуклия. Она также известна как Гроб Господень — это священное место, которое считается местом погребения и воскресения Иисуса Христа. Тысячи паломников со всего мира ежегодно стекаются в Иерусалим, чтобы стать свидетелями этого чудесного события, зажечь свечи или лампады и увезти домой частицу Благодатного огня. Кроме того, миллионы людей следят за видеотрансляцией службы по телевизорам или в сети.
Будет ли Благодатный огонь в России
В Россию лампады с Благодатным огнем из Иерусалима доставят 19 апреля в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов Москвы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Фонд Андрея Первозванного.
«19 апреля делегация фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву», — говорится в публикации.
«Широкой встречи Благодатного огня не предполагается... Лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Список храмов опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного», — подчеркнули представители фонда.