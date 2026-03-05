Сергей Лазарев и клинический психолог открыто пообщались на тему принятия внешности

Сергей Лазарев в роли приглашенного главного редактора журнала Psychologies побеседовал с клиническим психологом Ольгой Тонковой-Кузнецовой. Артист признался, что лишь раз прибегал к помощи специалиста — в период пандемии. Поэтому интервью стало для него интересным опытом.

Сергей и Ольга поговорили о физическом здоровье через призму современных реалий. Оказалось, что они на одной волне и близки в понимании того, что реально нужно людям, чтобы быть здоровыми.

Также звездный интервьюер поинтересовался у специалиста, как соблюсти баланс между стремлением к идеалу и принятием собственной внешности.

Психолог выделила три ключевых принципа.

Во-первых, она посоветовала понять, что принятие не капитуляция, а отправная точка. Нужно честно признать особенности своего тела и перестать тратить психическую энергию на борьбу с реальностью. Пока человек находится в состоянии «войны с отражением», диалог с собой невозможен.

Также Ольга подчеркнула: вместо бесконечной самокритики стоит дарить себе сострадание и поддержку. Она отметила, что мы не стали бы стыдить лучшего друга за возрастные изменения или сложности с весом — почему тогда отказываем в поддержке себе?

Наконец, психолог подчеркнула, что забота о себе служит неотъемлемой частью обретения внутренней свободы. По ее словам, вседозволенность ведет к чувству вины, а жесткий контроль — к срывам. Настоящая свобода — выбирать здоровый образ жизни из желания чувствовать себя лучше: есть полезную пищу, высыпаться, двигаться ради радости и энергии, прислушиваться к сигналам тела.