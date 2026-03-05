Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Сергей Лазарев и клинический психолог открыто пообщались на тему принятия внешности
Хобби и развлечения

5 марта, 14:30

1 мин.

Сергей Лазарев и клинический психолог открыто пообщались на тему принятия внешности

Кристина Гергис
Автор
Сергей Лазарев
Фото Сергей Лантюхов, Известия

Сергей Лазарев в роли приглашенного главного редактора журнала Psychologies побеседовал с клиническим психологом Ольгой Тонковой-Кузнецовой. Артист признался, что лишь раз прибегал к помощи специалиста — в период пандемии. Поэтому интервью стало для него интересным опытом.

Сергей и Ольга поговорили о физическом здоровье через призму современных реалий. Оказалось, что они на одной волне и близки в понимании того, что реально нужно людям, чтобы быть здоровыми.

Также звездный интервьюер поинтересовался у специалиста, как соблюсти баланс между стремлением к идеалу и принятием собственной внешности.

Психолог выделила три ключевых принципа.

Во-первых, она посоветовала понять, что принятие не капитуляция, а отправная точка. Нужно честно признать особенности своего тела и перестать тратить психическую энергию на борьбу с реальностью. Пока человек находится в состоянии «войны с отражением», диалог с собой невозможен.

Также Ольга подчеркнула: вместо бесконечной самокритики стоит дарить себе сострадание и поддержку. Она отметила, что мы не стали бы стыдить лучшего друга за возрастные изменения или сложности с весом — почему тогда отказываем в поддержке себе?

Наконец, психолог подчеркнула, что забота о себе служит неотъемлемой частью обретения внутренней свободы. По ее словам, вседозволенность ведет к чувству вины, а жесткий контроль — к срывам. Настоящая свобода — выбирать здоровый образ жизни из желания чувствовать себя лучше: есть полезную пищу, высыпаться, двигаться ради радости и энергии, прислушиваться к сигналам тела.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Психология
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Россия разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче в Калининграде
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Утренний сбой на станции Кряж нарушил движение поездов в Самарской области
Высоту орбиты МКС скорректировали на 1,6 км перед заменой экипажа
Два сотрудника МЧС погибли и еще четверо пострадали в ДТП в Грозном
Читайте далее
В Подмосковье пройдет киберспортивный турнир среди школьников
Следующий материал
В Подмосковье пройдет киберспортивный турнир среди школьников
Последние новости
12:10
Психолог рассказала, как заставить себя выйти на пробежку в плохую погоду
9 июн 15:25
Фестиваль дрифта с гонщиком Кейичи Цучия собрал более 250 пилотов
9 июн 12:00
Турэксперт назвала лучшие маршруты для начинающих треккеров
8 июн 17:45
Алиса Лобанова, основатель бренда одежды, рассказала о роли экипировки для юных спортсменов
8 июн 15:25
Названы имена первых финалистов турнира «Шахматные звезды 2026»