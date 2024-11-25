Сексолог объяснила, как поддерживать либидо в любом возрасте

В беседе с «СЭ» клинический психолог и сексолог Милана Погорелова заявила, что следить за здоровьем, как психологическим, так и физическим, нужно в любом возрасте. По ее словам, нужно обращаться внимание не только на заболевания по типу ожирения, артрита, поликистоза и сердечно-сосудистых недугов. Проблемы с либидо также влияют на эмоциональное состояние человека.

Как отметила эксперт, у мужчин и женщин либидо может снижаться на фоне усталости, тревоги, депрессии, во время приема антидепрессантов и некоторых других препаратов. Кроме того, уменьшение влечения, проблемы с потенцией, аноргазмия и боли во время полового акта могут указывать на психосоматические заболевания. Поэтому сексолог рекомендует проходить ежегодный чекап организма, отдыхать и следить за психологическим и физическим состоянием.

«Никогда не бойтесь лишний раз обратиться за помощью, и тогда с интимной жизнью все будет хорошо долгие годы», — подытожила Погорелова.