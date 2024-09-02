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Сексолог объяснила, что делать, если вам изменили
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:45

1 мин.

Сексолог объяснила, что делать, если вам изменили

Мария Задорожная
Автор
Девушка страдает от измены
Фото AntonioGuillem/istockphoto.com
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Клинический психолог, сексолог Инесса Швацкая в беседе с «СЭ» отметила, что от измены в отношениях никто не застрахован. Поэтому прежде чем раскрыть факт неверности партнера, необходимо подумать, что вы будете делать с полученной информацией. Важно понять, сможете ли вы принять или пережить измену либо разойтись со второй половиной и начать новую жизнь.

«Всегда помните о том, что в разногласиях в паре виноваты оба партнера. И о том, что союз между мужчиной и женщиной — это поле компромиссов. Совершайте ради друг друга поступки, будьте готовы в отношениях отдавать», — добавила эксперт.

Также психолог отметила, что если в паре произошла измена, всегда можно попытаться простить партнера и открыть новую страницу вместе. Либо можно выбрать индивидуальный путь, но уже в других отношениях.

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