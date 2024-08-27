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Сексолог назвала распространенную ошибку в сексе: почему важно говорить о сексе
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:45

1 мин.

Сексолог назвала распространенную ошибку в сексе

Мария Задорожная
Автор
Пара в кровати
Фото RealPeopleGroup/istockphoto.com
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Клинический психолог, сексолог Инесса Швацкая в разговоре с «СЭ» рассказала об основных ошибках в сексе, которые часто встречаются в парах. К одной из таких ошибок она отнесла отсутствие разговоров о сексе.

По словам эксперта, разговоры об интиме помогают улучшить отношения. Так говорить о сексе можно и в постели перед сном, и даже во время ужина. Если во время полового акта человек особенно эмоционально уязвим, психолог рекомендует обсуждать открыто и без страха многие детали интимной близости уже после него.

Также Швацкая подчеркнула, что со временем сексуальные предпочтения партнера могут измениться, поэтому важно постоянно разговаривать со второй половиной.

«Одна из распространенных ошибок — непринятие сексуального взросления друг друга. С возрастом и временем проживания вместе у вашего партнера могут измениться фантазии и предпочтения. Необходимо говорить об этом откровенно и учиться получать удовольствие от других вещей», — заключила сексолог.

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Психология
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