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Салют на День России в Москве в 2025 году: будет ли — где и во сколько
Хобби и развлечения

9 июня 2025, 13:35

1 мин.

Будет ли салют на День России в Москве в 2025 году

Мария Задорожная
Автор
Салют на День России в Москве
Фото Lisa-Blue, iStock

День России ежегодно отмечается 12 июня. Он празднуется с момента провозглашения государственного суверенитета страны. Справлять торжество принято торжественно, завершается праздник по традиции салютом. Рассказываем, будет ли фейерверк в этом году.

Будет ли салют 12 июня

День России — это официальный выходной день на территории страны. 12 июня в различных регионах устраиваются концерты, народные гулянья и праздничные салюты. Решение, проводить фейерверк или нет, принимается местными властями самостоятельно. В 2025 году заявлений от столичной мэрии по поводу салютов в Москве пока не было.

Во сколько будет салют

Обычно световое шоу на День России устраивают в 22:00 по московскому времени. В некоторых городах салют может прогреметь в 21:00. Длится фейерверк порядка 10 минут. Однако о проведении и времени запуска салюта на 12 июня 2025 года официальной информации не поступало.

Где смотреть салют в Москве

По традиции салют на 12 июня запускается на Красной Площади. Также жители и гости столицы могут посмотреть световое представление в городских парках. Транслируется фейерверк с нескольких ракурсов по ТВ и в социальных сетях.

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