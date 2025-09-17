Садовод объяснила, как обработать теплицу на даче осенью

Осенью после сбора урожая важно привести теплицу в порядок и тщательно обработать ее дезинфицирующими средствами, чтобы устранить патогены, накопившиеся за лето. Об этом рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова для «Москвы 24».

По ее словам, подойдут средства для обеззараживания почвы и препараты на основе йода. Однако после применения последним нужно хорошенько проветрить теплицу. Кроме того, можно провести дезинфекцию крепким раствором темного хозяйственного мыла.

Садовод отметила, что осенью важно подготовить почву для следующего года. Можно использовать удобрения с пометкой «осенние» или обычный компост.

«Правда, этого будет недостаточно, если грунт в теплице лежит уже более пяти лет. В этом случае его необходимо обновить, сняв небольшое количество верхнего слоя и заменив свежей землей», — пояснила Воронова.