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Россияне заявили, что успех в карьере зависит от одежды
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:00

1 мин.

Россияне заявили, что успех в карьере зависит от одежды

Мария Задорожная
Автор
Женщина выбирает одежду
Фото fizkes/istockphoto.com
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Большинство россиян связывают успех в карьере с формой одежды. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного сервисом «Работа.ру». Результаты эксперимента публикует РБК Life.

В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи человек из всех регионов России. Оказалось, что 81% россиян уверены, что одежда оказывает влияние на работу и карьеру. 26% из них считает, что удобные вещи стимулируют производительность, 20% видят одежду, как способ повышения авторитета в глазах коллег, начальства, клиентов, а 18% полагают, что красивый внешний вид улучшает настроение. При этом 17% респондентов думают, что одежда помогает сосредоточиться.

19% участников опроса считают, что внешний вид никак не влияет на работу и карьеру.

Также аналитики выяснили, какую долю бюджета россияне тратят на рабочий гардероб:

  • 25% — тратят менее 10% от своего годового бюджета;

  • 24% — вкладывают в покупку одежды для работы от 10 до 25%;

  • 7% — расходуют до половины своих доходов на вещи для работы;

  • 1% — тратят более 50% бюджета на покупку рабочего гардероба.

16% респондентов заявили, что одеждой их обеспечивает работодатель, а у 27% опрошенных повседневные образы совпадают с рабочими, поэтому не требуют лишних затрат. Кроме того, 37% россиян хотели бы всегда работать в джинсах.

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