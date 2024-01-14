Россияне установили рекорд по туристическому потоку на Кубу

Около 185 тысяч россиян посетили Кубу в 2023 году, что почти в 3,5 раза больше, чем в 2022 году, и на 7 тысяч туристов больше, чем в допандемийном 2019 году, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В прошлом году Россия по количеству туристических прибытий стала третьим по значимости въездным рынком для Кубы. Увеличение турпотока связано в основном активностью туроператоров.

Как отмечает АТОР, спрос на Кубу остается высоким и в 2024 году.