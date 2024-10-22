Россияне стали массово покупать товары для квадроберов

В 2024 году в России спрос на товары для квадробинга на маркетплейсе Wildberries вырос на 4800% в штуках и на 4700% по совокупной стоимости, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.



Товарами из категории «квадробинг/квадробика» начали торговать на маркетплейсе с января 2022 года, тогда можно было заказать карнавальную маску. Активная торговля аксессуарами для квадробинга началась в мае 2024 года. Сейчас на площадке представлено свыше 1200 товаров, в описании которых упоминается квадробинг, и более 14 900 позиций с упоминанием квадробики. Так самыми популярными товарами для квадроберов за последний месяц стали наборы, маски и хвосты, перчатки-митенки без «пальцев» и «парфюм по квадробике».



Также россияне стали активно искать квадроберский корм, но такого продукта в продаже нет. Данные по другим маркетплейсам издание не приводит.