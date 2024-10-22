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Россияне стали массово покупать товары для квадроберов
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:05

1 мин.

Россияне стали массово покупать товары для квадроберов

Мария Задорожная
Автор
Девочка-квадробер
Фото Diy13, iStock
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В 2024 году в России спрос на товары для квадробинга на маркетплейсе Wildberries вырос на 4800% в штуках и на 4700% по совокупной стоимости, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Товарами из категории «квадробинг/квадробика» начали торговать на маркетплейсе с января 2022 года, тогда можно было заказать карнавальную маску. Активная торговля аксессуарами для квадробинга началась в мае 2024 года. Сейчас на площадке представлено свыше 1200 товаров, в описании которых упоминается квадробинг, и более 14 900 позиций с упоминанием квадробики. Так самыми популярными товарами для квадроберов за последний месяц стали наборы, маски и хвосты, перчатки-митенки без «пальцев» и «парфюм по квадробике».


Также россияне стали активно искать квадроберский корм, но такого продукта в продаже нет. Данные по другим маркетплейсам издание не приводит.

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