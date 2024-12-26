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Россияне стали чаще путешествовать в старинные города страны
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:35

1 мин.

Россияне стали чаще путешествовать в старинные города страны

Мария Задорожная
Автор
Вид с воздуха на Суздальский Кремль зимним вечером
Спрос на поездки в старинные города России увеличился.
Фото Pavel Sukhov, iStock
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Россияне, которые путешествовали самостоятельно без помощи туристических агентств, в 2024 году бронировали номера и билеты через онлайн-сервисы на 40% чаще, чем в 2023 году, пишет РБК со ссылкой на исследование Ассоциации туристических агрегаторов.

Сообщается, что самостоятельные российские путешественники чаще интересовались поездками в старинные русские города. Например, в 1,5-2 раза увеличился спрос на поездки в Ростов Великий, Коломну, Рыбинск и Кострому. Также стали популярны Суздаль и Шуя.

Кроме того, отмечается, что в 3,5 раза больше бронировались квартиры посуточно на Дальнем Востоке, Приморском, Хабаровской крае и Амурской области. А из числа внутренних российских направлений заметнее всего вырос интерес к Алтаю, Северному Кавказу и Крыму.

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