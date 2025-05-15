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Россияне стали чаще отдыхать в санаториях
Хобби и развлечения

15 мая 2025, 13:35

2 мин.

Россияне стали чаще отдыхать в санаториях

Мария Задорожная
Автор
Девушка в бассейне
Фото PeopleImages, iStock

Сервис, специализирующийся на планировании путешествий, провел анализ заказов на отели в летние месяцы. Анализ показал, в каких городах россияне намерены отдыхать в санаториях. Результаты работы публикует «Газета.Ru». Опрос показал, что за последний год количество бронирований увеличилось почти в полтора раза, показав рост на 44 процента.

В среднем россияне планируют проводить в санаториях от 4 до 7 дней (42 процента). Однако есть и те, кто намерен остаться на более длительный срок: 23 процента путешественников рассчитывают провести в лечебных учреждениях от 8 до 14 дней. Половина всех бронирований включает в себя трехразовое питание. При этом стоит отметить, что 52 процента россиян предпочитают восстанавливать силы в одиночку, тогда как в 36 процентах случаев речь идет о парном оздоровлении.

Наиболее популярным направлением для летнего оздоровительного отдыха стал курорт Армхи в Ингушетии — 23,1 процента от всех бронирований. Средняя стоимость номера в этом месте составляет 5500 рублей за ночь. Кисловодск стал вторым по популярности направлением с долей 15,4 процента, а Евпатория расположилась на третьем месте с 11,5 процента. За ночь восстановительного отдыха в этих санаториях придется заплатить около 12 000 рублей.

Также в число популярных мест для летнего отдыха вошли несколько локаций в Краснодарском крае: Мацеста (7,7 процента; стоимость номера примерно 15 000 рублей за ночь), Хоста (4 процента; от 3000 рублей), Анапа (3,6 процента; 6000 рублей) и Адлер (3,5 процента; 15 000 рублей). В список попал еще один город Кавминвод — Ессентуки с долей 4,5 процента, где стоимость номера составляет 14 000 рублей за сутки.

Уральская столица Екатеринбург также присутствует в этом списке с долей 4,2 процента и ценой номера 7000 рублей. Уникально, что среди популярных направлений оказался и белорусский город Витебск: на него приходится 4 процента бронирований, а стоимость номера составляет около 3000 рублей за ночь.

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