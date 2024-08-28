Россияне стали чаще летать в Японию

Россияне стали чаще путешествовать в Японию. Популярность направления туристические операторы объясняют стабильной политической обстановкой и падением курса иены. Теперь стоимость поездки в страну приравнивается к стоимости отдыха на Черном море. Об этом сообщают «Ведомости».

Так посольство Японии в Москве подтвердило, что рост популярности страны восходящего солнца среди русских туристов стал одним из самых значительных за последние шесть месяцев. С января по июль 2024 года Японию посетили 46 800 россиян, что на 141% больше, чем в 2023 году.

Туроператоры связывают резкий скачок востребованности путешествий в Японию не только с политической и экономической стабильностью страны, а также выгодными предложениями китайских авиакомпаний и упрощенным процессом получения визы. Теперь получение бесплатной визы занимает всего 3-5 дней.