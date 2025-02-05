Россияне смогут летать на популярный курорт Азии без пересадок
В конце марта планируется запуск прямых рейсов во вьетнамский город Нячанг. Об этом заявил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы планируем открыть новое направление во Вьетнам, в город Нячанг. И также мы собираемся расширить нашу региональную программу полетов на остров Хайнань из трех городов России», — сказал управленец.
По словам главы авиакомпании, планируется расширить программу полетов на китайский остров Хайнань из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга.
Сейчас компания выполняет рейсы только в один вьетнамский город — Хошимин. Самолеты летают в данном направлении три раза в неделю.
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