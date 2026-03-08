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Россияне рассказали о самых необычных подарках на 8 Марта
Хобби и развлечения

8 марта, 11:30

1 мин.

Россияне рассказали о самых необычных подарках на 8 Марта

Кристина Гергис
Автор
Мужчина дарит девушке подарок
Фото Milan Markovic, iStock

По данным исследования, самые необычные подарки к 8 Марта, которые получали россиянки, — запчасть для автомобиля, квартира, противогаз, день в стрелковом клубе, путешествие на яхте, полет на параплане и мопед. При этом большинство получает и дарит традиционные презенты. Об это пишет РИА Новости со ссылкой на данные «Почта банка».

При выборе подарка 43 % россиян ориентируются на практичность, 26 % хотят удивить и подарить эмоции, 19 % придерживаются классических вариантов — цветы и конфеты, 12 % выбирают впечатления — билеты, мастер-классы или путешествия.

Также участники опроса поделились сроками подготовки. 50 % ищут подарок за неделю до праздника, 20 % продумывают сюрприз за месяц, 9 % покупают утром 8 Марта или накануне вечером. 21 % опрошенных дарят презенты и без повода.

На букет цветов 35 % мужчин тратит до 1 500 рублей, 28 % — от 1 500 до 3 000 рублей, 13 % — 3 000-5 000 рублей, 8 % — свыше 5 000 рублей; 16 % не дарят цветы вовсе.

На основной подарок 27 % выделяют до 1 500 рублей, 24 % — 1 500-3 000 рублей, 13 % — 3 000-5 000 рублей, 11 % — свыше 5 000 рублей; 25 % не имеют фиксированной суммы.

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