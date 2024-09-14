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Россияне рассказали, как на них влияет теплая погода осенью
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:45

1 мин.

Россияне рассказали, как на них влияет теплая погода осенью

Мария Задорожная
Автор
Девушка улыбается и держит чашку в руках
Фото Ridofranz/istockphoto.com
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Россияне заявили, что теплая осень положительно сказывается на их работоспособности. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование аналитического центра.

Так повышение работоспособности в теплую осень отметили 70,8% респондентов. Еще 30,9% признались, что именно теплая погода помогает им справиться с традиционной осенней хандрой и упадком сил. 17,4% сообщили, что им проще пережить зиму, если они не устанут от осени.

27,6% участников опроса поддерживают активность, меньше устают и лучше спят благодаря хорошей погоде. Это улучшает настроение и дает больше сил. 24,8% респондентов отметили, что теплая осень позволяет уйти в отпуск позже, а 19% сказали, что реже болеют, поэтому не выпадают из рабочего процесса. Только 9,5% опрошенных пожаловались, что такая погода плохо сказывается на работе.

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