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Россияне рассказали, как и с кем предпочитают проводить летний отпуск
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:25

1 мин.

Россияне рассказали, как и с кем предпочитают проводить летний отпуск

Мария Маковей
Автор
Семейный отдых
Фото BraunS/istockphoto.com
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Половина россиян выбирает спокойный и оздоровительный отдых летом. Это могут быть пляж, санаторий, дом отдыха или ретрит, сообщают «Известия».

На втором месте у российских туристов — познавательный отпуск с посещением музеев, экскурсиями по городам и гастрономическим местам (23%). Бронзу получил активный и экстремальный отдых, например походы или серфинг (20%).

Кроме того, 43% респондентов предпочитают проводить летний отпуск в кругу родственников, 13% — с друзьями, столько же — со второй половиной. 11% опрошенных выбирают отдых в одиночку либо с семьями своих друзей. Остальные проводят время в путешествиях с новыми людьми и ездят в отпуск со своими домашними животными.

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