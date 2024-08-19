Россиянам рассказали, как обида влияет на здоровье

Если долго время держать в себе обиду, то она может привести к серьезным последствиям для здоровья. Как передает Общественная служба новостей, обида и гнев провоцируют развитие хронических заболеваний, в том числе онкологических.

В публикации сообщается, что постоянные недомолвки и обида могут спровоцировать не только депрессию, но и привести к бесплодию. Особенно это опасно для людей старшего возраста, у которых уже имеются какие-либо хронические болезни. Кроме того, состояние постоянного стресса опасно для сердечно-сосудистой системы. Также из-за обиды люди могут переедать, что негативно сказывается на внешнем виде и приводит к ожирению.



Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется не держать обиду внутри, а высказывать все недовольства, не притворяться, что ничего не произошло. Пассивная агрессия намного опаснее для здоровья, чем открытая ссора. А заморозка конфликта приводит к накоплению все той же обиды.