Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Россиянам предложили альтернативу турецким курортам
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:50

2 мин.

Россиянам предложили альтернативу турецким курортам

Мария Задорожная
Автор
Девушка на отдыхе
Фото DaniloAndjus, iStock

Российские туристы в этом сезоне все чаще выбирают направления в Юго-Восточной и Восточной Азии, заметно отодвинув привычные турецкие и отечественные курорты. Об этом «Газете.Ru» рассказал маркетинговый директор турагентства Олег Козырев.

По его словам, спрос на восточные направления в прошедший год вырос примерно в три раза. На это повлияли расширение сети авиарейсов и отмена визовых требований для поездок в Китай. За год бронирования поездок во Вьетнам увеличились в 3,2 раза, и страна вошла в число лидеров по популярности на зимние каникулы.

Олег Козырев добавил, что российские и турецкие курорты больше не попадают в пятерку самых востребованных зимних направлений.

Резкий рост интереса к Вьетнаму эксперт связывает с расширением прямых перелетов. Ранее самолеты летали только в Хошимин, который находится далеко от основных пляжных зон, и туристам приходилось добираться до отелей автобусами, что снижало привлекательность страны. С начала года прямые рейсы в Нячанг появились из нескольких российских городов, что и повысило спрос. Среди популярных вьетнамских курортов он называет Нячанг, Фантхьет, Фукуок, Камрань и Дананг.

До сентября 2025 года наибольшей популярностью в Китае пользовался остров Хайнань из-за упрощенного визового режима. После отмены виз для поездок на материковую часть туристы активнее стали бронировать туры в Шанхай, Пекин и Гуанчжоу. По данным маркетингового директора, средняя стоимость поездки во Вьетнам сейчас составляет около 271 тысячи рублей, а в Китай — примерно 194 тысячи рублей.

Чудеса Поднебесной: что стоит посмотреть в&nbsp;Китае каждому туристу.Чудеса Поднебесной: эти достопримечательности Китая стоит увидеть каждому туристу
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Путешествия
Новости холдинга
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Россиян предупредили об ограничении работы мобильного интернета
Теннисист Себастьян Корда женится на дочери обладателя «Золотого мяча»
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Красно-белые избили фаната армейцев под крики «Гаси его», а после заявили о провокации. Подробности драки на матче «Спартак» - ЦСКА
В США отметили высокие темпы уничтожения систем ПВО на Украине

  • Gordon

    Ни один уважающий себя русский человек никогда не поедет отдыхать во вражескую Турцию, чтобы тратить там свои деньги .

    23.11.2025

    • Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    21 ноя 06:00
    4 женские ошибки, которые отталкивают мужчин
    20 ноя 15:25
    Психолог назвала признаки шопоголизма
    19 ноя 19:55
    Психотерапевт рассказала о пользе злости
    18 ноя 15:55
    Стали известны утвержденные даты новогодних праздников
    18 ноя 12:05
    Родители все чаще обращаются к ИИ по вопросу воспитания детей