Россиянам предложили альтернативу турецким курортам

Российские туристы в этом сезоне все чаще выбирают направления в Юго-Восточной и Восточной Азии, заметно отодвинув привычные турецкие и отечественные курорты. Об этом «Газете.Ru» рассказал маркетинговый директор турагентства Олег Козырев.

По его словам, спрос на восточные направления в прошедший год вырос примерно в три раза. На это повлияли расширение сети авиарейсов и отмена визовых требований для поездок в Китай. За год бронирования поездок во Вьетнам увеличились в 3,2 раза, и страна вошла в число лидеров по популярности на зимние каникулы.

Олег Козырев добавил, что российские и турецкие курорты больше не попадают в пятерку самых востребованных зимних направлений.

Резкий рост интереса к Вьетнаму эксперт связывает с расширением прямых перелетов. Ранее самолеты летали только в Хошимин, который находится далеко от основных пляжных зон, и туристам приходилось добираться до отелей автобусами, что снижало привлекательность страны. С начала года прямые рейсы в Нячанг появились из нескольких российских городов, что и повысило спрос. Среди популярных вьетнамских курортов он называет Нячанг, Фантхьет, Фукуок, Камрань и Дананг.

До сентября 2025 года наибольшей популярностью в Китае пользовался остров Хайнань из-за упрощенного визового режима. После отмены виз для поездок на материковую часть туристы активнее стали бронировать туры в Шанхай, Пекин и Гуанчжоу. По данным маркетингового директора, средняя стоимость поездки во Вьетнам сейчас составляет около 271 тысячи рублей, а в Китай — примерно 194 тысячи рублей.