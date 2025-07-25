Россиянам посоветовали отказаться от поездок в приграничные районы Таиланда

Российским туристам, который находятся в Таиланде, рекомендуется не посещать приграничные с Камбоджей районы из-за конфликта между двумя странами. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в королевстве Евгений Томихин.

«Следует воздерживаться от посещения приграничных районов, по крайней мере, с таиландской стороны, следить внимательно за официальной информацией, которая распространяется в СМИ», — подчеркнул глава дипломатической миссии.

Напомним, что 28 мая в согласованной нейтральной зоне на спорном участке границы между провинцией Убонратчатхани в Таиланде и провинцией Преа Вихеар в Камбодже имело место военное столкновение между солдатами сухопутных войск обеих стран. Бои продолжались около десяти минут, в ходе которых один камбоджийский военный и несколько гражданских лиц получили тяжелые ранения, не совместимые с жизнью.