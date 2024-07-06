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Россиянам назвали небезопасные районы Турции
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:15

1 мин.

Россиянам назвали небезопасные районы Турции

Мария Маковей
Автор
Турецкий рынок
Фото petekarici/istockphoto.com
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Представители турецких туроператоров настоятельно рекомендуют российским туристам быть осторожными. Особенно это касается самостоятельных путешественников, которые отправляются в нетуристические регионы Востока и Юго-Востока Турции. Там в последние дни проходят массовые беспорядки.

«Надо понимать, что в основном туристы из России проживают в отелях не в самой Анталье, куда они только прилетают, а удаленных от нее курортных городках и поселках (Белек, Кемер, Сиде, Аланья и пр.), в охраняемых отелях. На этих курортах ничего подобного не происходило и туристов никак не затронуло, — сообщает «Вестник АТОР».

Однако специалисты советуют воздержаться от посещения Газиантепа, Хатаи и других населенных пунктов в турецкой Месопотамии.

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