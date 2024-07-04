Россиянам напомнили правила поведения на природе

Прежде чем отправиться на пикник, важно ознакомиться с правилами поведения на природе. Например, устраивать пикники нельзя в коммерческих и заповедных зонах. А вот в городских парках и скверах разрешается отдыхать на всей территории.

Что касается костров и мангалов, ими можно пользоваться только в определенных пикниковых зонах. Как сообщает «СЭ», за разжигание костра в неположенном месте грозит штраф до 15 000 рублей.

Также предусмотрено наказание за оставление мусора в неположенном месте. Нарушителям грозит штраф до 2000 рублей. Поэтому следует взять мусорные пакеты и после пикника вывезти все отходы.

Кроме того, важно помнить о запрете на распитие алкогольных напитков и нахождение в нетрезвом состоянии в общественных местах. За подобные действия можно получить штраф от 500 до 1500 рублей.