Россиян призвали не ездить в один регион Панамы

Россиян, находящихся в Панаме, попросили воздержаться от поездок в провинцию Бокас-дель-Торо. Об этом сообщает Посольство РФ в республике через свой Telegram-канал.

В представительстве отметили, что обстановка в данном регионе остается нестабильной, и поездки в эту местность могут быть рискованными.

Предостережение последовало после того, как власти Панамы продлили режим чрезвычайного положения в Бокас-дель-Торо до 29 июня. Эти меры введены в связи с массовыми протестами, актами насилия и блокировкой дорог.