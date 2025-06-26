Стиль жизни
Россиян призвали не ездить в один регион Панамы
Хобби и развлечения

26 июня, 18:15

1 мин.

Россиян призвали не ездить в один регион Панамы

Мария Задорожная
Автор
Красочные бунгало на берегу
Фото OGphoto, iStock

Россиян, находящихся в Панаме, попросили воздержаться от поездок в провинцию Бокас-дель-Торо. Об этом сообщает Посольство РФ в республике через свой Telegram-канал.

В представительстве отметили, что обстановка в данном регионе остается нестабильной, и поездки в эту местность могут быть рискованными.

Предостережение последовало после того, как власти Панамы продлили режим чрезвычайного положения в Бокас-дель-Торо до 29 июня. Эти меры введены в связи с массовыми протестами, актами насилия и блокировкой дорог.

Названы самые популярные у&nbsp;россиян направления для отдыха летом 2025.
Путешествия
  • hant64

    Спасибо за предупреждение, ведь все россияне собирались в ближайшее время посетить эту провинцию Панамы:grin::grin::grin::grin:

    26.06.2025

