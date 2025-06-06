Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с сообщениями от авиакомпаний

Совсем недавно появилась новая схема мошенничества, связанная с поддельными сообщениями от авиакомпаний. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Антон Немкин в разговоре с Life.ru.

Через фальшивые сообщения пассажиров могут уведомлять о якобы изменении расписания рейсов, о необходимости возврата средств за билеты, доплатах за багаж или требовании идентификации перед посадкой. Эти сообщения включают ссылки на поддельные сайты, которые практически неотличимы от настоящих благодаря использованию логотипов, корпоративного стиля и элементов интерфейса. Основная цель мошенников — получение данных банковских карт или паспорта.

Немкин отметил, что злоумышленники стараются использовать стрессовые ситуации, в которых часто оказываются люди перед поездкой. Это делает их менее внимательными и рассеянными. Кроме того, мошенники могут использовать утечки персональных данных с различных туристических сервисов и гостиниц.

Чтобы защититься от подобных мошеннических схем, Немкин посоветовал использовать только официальные приложения авиаперевозчиков, избегать переходов по ссылкам из писем или SMS, особенно если они требуют произвести оплату или ввести данные карты. Также он порекомендовал внимательно проверять адреса сайтов и оформление полученных писем.