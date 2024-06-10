Роскачество озвучило главные предпочтения российских туристов за последний год

Согласно результатам опроса Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества за последний год большинство россиян путешествовали внутри страны.

Эксперты провели опрос и выяснили, что 88% граждан путешествовали по России, 52% опрошенных покидали пределы своего федерального округа, а 36% россиян не покидали его пределы.

Самым популярным направлением оказался Краснодарский край, его за последний год посетили 23% соотечественников. 15% респондентов отправились в города Поволжья — Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Самару, Саратов, Волгоград и Астрахань. А Москва и Санкт-Петербург оказались на третьем месте по популярности. Их для путешествий выбрали 11% и 10% туристов соответственно. Результатами исследования поделился портал «Лента.ру».