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Росавиация сообщила об ограничениях полетов над Ираном, Израилем и Ираком
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:00

1 мин.

Росавиация сообщила об ограничениях полетов над Ираном, Израилем и Ираком

Мария Задорожная
Автор
Самолет взлетает
Фото Takosan, iStock
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Временные ограничения на полеты над Израилем, Ираном и Ираком будут действовать до 3 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации. Причина — обострившаяся военно-политическая ситуация на Ближнем Востоке.

«Выпущенный NOTAM (извещение летного состава. — Прим. ред.) Росавиации продолжает действовать до 02:59 мск 3 ноября 2024 года. В случае изменений в рекомендациях по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака агентство о них проинформирует», — говорится в публикации.

Напомним, что ранее Росавиация рекомендовала отказаться от перелетов в воздушном пространстве Ирака, Израиля и Ирана.

«В связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в/из аэропортов этих государств и в их воздушном пространстве до особого распоряжения», — заявило ведомство.

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