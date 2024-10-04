Росавиация сообщила об ограничениях полетов над Ираном, Израилем и Ираком

Временные ограничения на полеты над Израилем, Ираном и Ираком будут действовать до 3 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации. Причина — обострившаяся военно-политическая ситуация на Ближнем Востоке.

«Выпущенный NOTAM (извещение летного состава. — Прим. ред.) Росавиации продолжает действовать до 02:59 мск 3 ноября 2024 года. В случае изменений в рекомендациях по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака агентство о них проинформирует», — говорится в публикации.

Напомним, что ранее Росавиация рекомендовала отказаться от перелетов в воздушном пространстве Ирака, Израиля и Ирана.

«В связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в/из аэропортов этих государств и в их воздушном пространстве до особого распоряжения», — заявило ведомство.