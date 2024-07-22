Путешественник рассказал, зачем ехать в Саудовскую Аравию

Опытный путешественник Сердар Каррыев советует посетить Саудовскую Аравию. По его словам, страна стремительно развивается, но при этом сохраняет свои традиции. Туристам будет интересно понаблюдать за саудитами, их ценностями, обычаями и одеяниями. Также можно походить по базару, насладиться ароматом пряных специй и попробовать местную кухню.

«Любопытно смотреть на нововведения, которые происходят в стране прямо сейчас. Совсем недавно в Саудовской Аравии официально разрешили открывать кинотеатры. Да, раньше они были запрещены в стране», — отметил эксперт в беседе с «СЭ».

Кроме того, природа страны отличается не только колоритными пустынями. Например, в регионе Аль-Ахса есть пальмовые рощи и артезианские источники.