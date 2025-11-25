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Психотерапевт рассказала, стоит ли возвращаться к бывшим партнерам
Хобби и развлечения

25 ноября 2025, 18:45

1 мин.

Психотерапевт рассказала, стоит ли возвращаться к бывшим партнерам

Мария Задорожная
Автор
Пара в ссоре
Фото Drazen Zigic, iStock

В сети набирает популярность тренд циклических отношений — когда пары снова сходятся после разрыва и пытаются выстроить более прочную связь. Однако это имеет смысл только при условии, что между бывшими остались чувства. Часто же люди возвращаются друг к другу из отчаяния, и в таких случаях отношений с хорошим исходом ждать не стоит. Об этом заявила семейный системный психотерапевт и сексолог Лариса Никитина в разговоре с 360.ru.

Решение о возобновлении связи зависит от причин расставания, объясняет специалист. Если пара рассталась из-за недопонимания, вспышки эмоций или необдуманного поступка, но привязанность сохранилась, попытка помириться может быть оправданной. С другой стороны, если пара желает сойтись снова не из любви, а потому что не удалось найти другого партнера, торопиться не стоит.

«Если совсем никого нет, то люди иногда возвращаются от безысходности. Но это тоже не выход — быть с кем-то, если других нет. Все-таки как-то правильнее выбирать по зову сердца», — отмечает Никитина.

По ее словам, пары нередко снова расходятся даже после воссоединения, поэтому само возобновление отношений не гарантирует их прочность. Шанс на долгий и счастливый брак есть лишь при условии, что чувства не угасли, и время в разрыве помогло обоим понять, что они были счастливы вместе. В таком случае при повторном сближении люди становятся терпимее друг к другу, заключила психотерапевт.

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