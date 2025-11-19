Стиль жизни
Психотерапевт рассказала о пользе злости
Сегодня, 19:55

Психотерапевт рассказала о пользе злости

Пара в ссоре
Фото drobotdean, Freepik

Злость — это важный сигнал, который при умении направлять ее в действие помогает защититься и восстановить внутреннее равновесие. Об этом заявила в беседе с kp.ru врач-психиатр и психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук.

По ее словам, следует учиться управлять эмоциями, которые в обществе часто называют «негативными», чтобы они не наносили вреда себе и окружающим, а приносили пользу. Подавленная злость может привести к гормональным нарушениям, хронической усталости, бессоннице, тревожности и другим проблемам.

«Если мы запретили себе злиться на обидчика и ушли в постоянно подавляемые чувства обиды и вины, то страдает и щитовидная железа. Сначала развивается дисфункция тиреоидных гормонов, они «скачут», эндокринологам трудно подобрать лечение», — пояснила Зеленкова-Захарчук.

Она добавила, что конструктивно выраженная злость помогает справляться с конфликтами на работе и в семье.

