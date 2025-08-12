Стиль жизни
Психолог РПП рассказала, что делать, если не удалось похудеть за лето
Хобби и развлечения

12 августа, 20:25

1 мин.

Психолог РПП рассказала, что делать, если не удалось похудеть за лето

Мария Задорожная
Автор
Анна Дивинская
Биохимик, фудблогер, психолог по РПП
Девушке не удалось похудеть
Фото Dacharlie, iStock

Нутрициолог, психолог РПП и биохимик Анна Дивинская эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что нужно делать, если за лето не удалось похудеть. По ее словам, концепция «идеального тела для пляжа» — это просто маркетинговый миф, который заставляет верить, что отдых нужно заслужить какими-то определенными параметрами и стандартами внешности. Но пляжное тело — это любое тело.

«Стыд за «не такое идеальное тело» формируется годами через сравнения и критику. Это все активно подогревают соцсети и модный глянец. Мозг запоминает негативные установки и воспроизводит их автоматически. Но нейропластичность позволяет создавать новые нейронные связи», — отметила эксперт.

Для развития нейропластичности Дивинская рекомендует простую технику «Остановка мысли». Если проскочила критикующая мысль о теле, мысленно скажите: «Стоп!» и замените ее на нейтральную, например, вместо «Я ужасно выгляжу» — «Мое тело позволяет мне наслаждаться солнцем, морем, пляжем, едой, отдыхом».

«Когда времени на трансформацию тела нет, важно переключиться с изменения на принятие. Это не пассивность, а активный выбор доброты к себе. Предлагаю вам простую практику благодарности телу, которую вы можете делать каждое утро. Каждое утро называйте три функции, за которые благодарны своему телу: «Спасибо ногам за то, что несут меня», «Спасибо рукам за то, что я могу обнять любимых людей», «Спасибо глазам, что могу видеть прекрасное и наслаждаться», — подытожила психолог РПП.

Девушка ест один салат.10 признаков расстройства пищевого поведения. Как понять, что пора обратиться к врачу

Психология
