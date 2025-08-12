Психолог РПП рассказала, что делать, если не удалось похудеть за лето

Нутрициолог, психолог РПП и биохимик Анна Дивинская эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что нужно делать, если за лето не удалось похудеть. По ее словам, концепция «идеального тела для пляжа» — это просто маркетинговый миф, который заставляет верить, что отдых нужно заслужить какими-то определенными параметрами и стандартами внешности. Но пляжное тело — это любое тело.

«Стыд за «не такое идеальное тело» формируется годами через сравнения и критику. Это все активно подогревают соцсети и модный глянец. Мозг запоминает негативные установки и воспроизводит их автоматически. Но нейропластичность позволяет создавать новые нейронные связи», — отметила эксперт.

Для развития нейропластичности Дивинская рекомендует простую технику «Остановка мысли». Если проскочила критикующая мысль о теле, мысленно скажите: «Стоп!» и замените ее на нейтральную, например, вместо «Я ужасно выгляжу» — «Мое тело позволяет мне наслаждаться солнцем, морем, пляжем, едой, отдыхом».

«Когда времени на трансформацию тела нет, важно переключиться с изменения на принятие. Это не пассивность, а активный выбор доброты к себе. Предлагаю вам простую практику благодарности телу, которую вы можете делать каждое утро. Каждое утро называйте три функции, за которые благодарны своему телу: «Спасибо ногам за то, что несут меня», «Спасибо рукам за то, что я могу обнять любимых людей», «Спасибо глазам, что могу видеть прекрасное и наслаждаться», — подытожила психолог РПП.