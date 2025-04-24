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Психолог рассказала, зачем люди напрашиваются на комплименты
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:15

2 мин.

Психолог рассказала, зачем люди напрашиваются на комплименты

Софья Калаченкова
Автор
Любовь Полякова
Психолог
Женщина хвалит коллегу
Фото Igor Suka, iStock
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Некоторые люди специально напрашиваются на комплименты. В эксклюзивной беседе с «СЭ» практический психолог Любовь Полякова рассказала, зачем они это делают на самом деле, и как на это реагировать.

По ее словам, комплименты — инструмент, который помогает установить и поддерживать социальные связи в обществе.

«Это способ проявить внимание, поддержать, признать достижение и даже замотивировать. Когда мы искренне говорим человеку что-то приятное, мы как бы сообщаем ему: «Я тебя вижу. Ты заметный. Ты ценный», — объяснила она.

Помимо того, что комплименты подкрепляют самоощущение в обществе и повышают самооценку, они вызывают еще и «химию»: стимулируют выработку дофамина и серотонина. Эти нейромедиаторы отвечают за удовольствие и настроение, добавила Любовь Полякова.

При этом потребность в одобрении со стороны другого есть у каждого человека. Ожидание комплиментов — сигнал о том, что эта потребность в признании не удовлетворена. По словам эксперта, чаще всего это связано с низкой самооценкой, с внутренней неуверенностью, с ощущением одиночества внутри или с дефицитом поддержки в прошлом — например, в детстве.

Впрочем, чаще всего на комплименты напрашиваются «фразами-удочками», за которыми просто обязана последовать похвала, например: «Я сегодня не очень, да?» или «И никто меня не похвалит, да?». Часто все эти фразы произносятся неосознанно, но всегда содержат скрытый запрос на поддержку и подтверждение своей значимости.

Любовь Полякова советует: если хвалить не хочется, смените тему. А если считаете, что комплимент не будет неуместным, — похвалите, но без иронии. Она напомнила, что похвала — помощник в социальной коммуникации, а не способ самоутвердиться за чей-то счет.

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