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Психолог рассказала, почему подросток вдруг стал агрессивным и что с этим делать
Хобби и развлечения

19 августа 2025, 14:10

2 мин.

Психолог рассказала, почему подросток вдруг стал агрессивным и что с этим делать

Мария Задорожная
Автор
Ссора родителя и ребенка
Фото Dima Berlin, iStock

Эксклюзивно для «СЭ» психолог Ирина Меркулова рассказала, почему подростки становятся агрессивными и что с этим делать. По ее словам, так ребенок ищет себя, учится отстаивать свободу, тестирует этот мир и родителей заодно.

«Иногда за его агрессивным поведением прячется усталость, школьная подстава, ссора с друзьями и просто плохое настроение. А иногда — накопилась боль или обида, которую некому выговорить. В любом случае: если дома появляется агрессия со стороны ребенка, значит, он вам доверяет свою внутреннюю боль», — отметила эксперт.

Что делать родителям, когда ребенок проявляет агрессию:

  • Не пытаться учить жизни. Чем больше будет команд, тем сильнее будет протест. Лучше немного отступить, дать личное пространство.
  • Устраивать как можно меньше допросов, а больше находиться рядом. Через совместные бытовые ритуалы возвращается контакт.
  • Шутить и разряжать обстановку. Иногда простые шутки и добрые фразы творят чудеса.
  • Оставить все обиды и не проявлять их. Не всегда нужно ждать быстрых признаний и разговоров по душам. Просто нужно быть готовым пойти на контакт с ребенком в любое время.
  • Держать четкие правила. При всей эмоциональности и агрессивности подростка не допускать оскорблений с его стороны.

«Переходите на язык жестов и маленьких приятных вещей: оставьте для него любимую еду, предложите пройтись, даже если ребенок молчит. И главное — не воспринимайте серьезно свой провал, если не удалось построить диалог с первого раза. Все мы были подростками. Просто вспоминайте себя и улыбайтесь», — подытожила психолог.

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