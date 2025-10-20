Психолог рассказала, почему некоторые люди боятся путешествовать

Мечты о поездках, смене обстановки, новых впечатлениях — это знакомо многим. А тревога и внутренний ступор — еще большему числу людей. Откуда берется этот страх и как с ним быть? Почему одни сгорают от желания уехать, а других парализует страх перед аэропортом? Эксклюзивно для «СЭ» психолог Дарья Тарасова рассказала, как тревога мешает путешествовать и что с этим делать.

«Самая частая причина — это тревога и страх потерять контроль. В повседневной жизни мы опираемся на привычные ориентиры: маршрут до работы, расписание, знакомые лица, язык, менталитет. Нам все знакомо, спонтанность для нас — это два раза в месяц поехать другим маршрутом на работу. Путешествие — это полная перезагрузка. Новые города, языки, люди, ситуации, в которых мы не знаем, как себя вести», — отметила эксперт.

Именно эта неизвестность включает у мозга тревожную сигнализацию. Он будто говорит: «Опасно! Мы не знаем, что будет дальше». И включает защитную реакцию — желание остаться дома, уговорить себя, что не очень-то и хотелось.

Еще одна причина — страх не справиться. Люди редко боятся поездки как таковой. Они боятся себя в этой поездке и не справиться с ситуациями и испытать страх, стыд, тревогу. Тревожный ум рисует десятки «что если». Даже если человек в целом активный и социальный, при нестабильной самооценке он может бояться оказаться в новой среде, где его навыки вдруг перестанут работать.

«Иногда страх путешествий не осознается, но живет в теле. Это может быть опыт детства. Например, болезненные расставания или переезды. Или прошлые негативные эпизоды: потеря багажа, паническая атака в аэропорту, стресс из-за языка. Мозг очень быстро запоминает: поездка = угроза. Даже если это был один случай, тело уже реагирует заранее: учащается пульс, тревожит желудок, хочется все отменить», — сказала специалист.

Иногда причина конкретна: клаустрофобия, аэрофобия, боязнь заболеть вдали от дома. В таких случаях человек может откладывать поездки годами, чувствуя, что «просто не может». Это сильное внутреннее напряжение, с которым сложно справиться без помощи. Фобии прекрасно корректируются на сессиях.

«Страх нужно научиться выдерживать. Важно понять, что тревога совсем не враг, а сигнал, который можно расшифровать. Тут можно подумать, а какая потребность стоит за этой тревогой. Выдерживать тревогу трудно, иногда даже невыносимо. Но именно способность оставаться в контакте с ней, не убегая, делает нас психологически выносливее и адаптивнее. Когда человек проходит через страх и все же едет, это большая победа, даже если дорога далась тяжело», — объяснила психолог.

По словам Дарьи, помогает техника «разбора страха». Нужно ответить честно на следующие вопросы:

Чего я боюсь конкретно?

Какова вероятность этого?

Что я могу сделать, если это произойдет?

Также эффективно работает постепенность. Начать можно с коротких выездов, чтобы вернуть себе ощущение «я справляюсь». Полезно планировать и продумывать маршруты, но не стремиться все контролировать. Парадоксально, но принятие неопределенности и невозможности все контролировать и снижает страх.