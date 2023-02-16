Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 16:20

Психолог рассказала о 5 полезных свойствах видеоигр для детей

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Freepik/freepik

Психолог Дарья Захарова специально для «СЭ» рассказала, чем могут быть полезны видеоигры для ребенка. Как отметила специалист, к положительным сторонам геймерства можно отнести развитие реакции и скорости принятия решений. «Многие игры направлены на то, чтобы действовать быстро», — пояснила Дарья Захарова. Возможность проходить уровни заново, по ее словам, дает ребенку важное ощущение, что многое решаемо, и снижает страх ошибиться в реальной жизни.

Также видеоигры способствуют познанию нового, желанию двигаться дальше и достигать своей цели. В случае с играми по сети они развивают коммуникативные навыки в команде и учат решать споры. «Видеоигры — это безопасное пространство для высвобождения агрессии, снижающее для подростков риск выплеснуть негативные эмоции на близких», — заключила Дарья Захарова.

В чем может быть вред видеоигр и нужно ли запрещать их детям, читайте в полной версии материала в «СЭ».


У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Увлечения
0
Читайте также
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Lego представили набор BTS Dynamite в честь культовой корейской группы
Новости
RSS RSS
Все новости