Психолог рассказала, кому нельзя посещать хоррор-квесты

Посещать хоррор-квесты рискованно не для всех. Обычно организаторы нацелены на конкретную аудиторию, знакомую с сюжетом и ожидаемым развитием событий. Но при некоторых заболеваниях такое развлечение может обернуться серьезными последствиями, рассказала НСН психолог Екатерина Каталина.

По ее словам, от страшных квестов стоит воздержаться людям, склонным к тревожности, а также тем, кто страдает клаустрофобией или эпилепсией. Что касается подростков, то, по ее мнению, с 14 лет можно посещать такие мероприятия в компании друзей, но только у проверенных организаторов.

Нельзя считать все квесты абсолютно опасными — нужно учитывать индивидуальные особенности психики участников и ответственность организаторов за безопасность.

К опасным относятся квесты, где задействуют актеров, целенаправленно пугающих людей — таких мероприятий лучше избегать тем, у кого есть проблемы с психикой, эмоциональным состоянием или со здоровьем.