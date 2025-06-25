Психолог рассказала, какой утренний ритуал помогает справляться со стрессом

Привычка заправлять кровать по утрам положительно сказывается на психическом состоянии и способствует улучшению концентрации и управлению стрессом, рассказала психолог Василиса Аверьянова в интервью kp.ru.

«Ритуалы и традиции — это то, что держит нашу нервную систему в рамках. Они дают ощущение безопасности, стабильности, контроля над ситуацией и однозначно помогают сделать жизнь более упорядоченной и снизить уровень стресса и тревоги», — отметила специалист.

По словам Аверьяновой, люди, которые регулярно заправляют свою постель, имеют большее самоконтроля и устойчивости к стрессовым ситуациям. Эта привычка особенно полезна для пожилых людей, так как помогает поддерживать когнитивные функции, такие как память и ясность мышления.