Психолог рассказала, какой утренний ритуал помогает справляться со стрессом
Хобби и развлечения

25 июня, 11:25

1 мин.

Психолог рассказала, какой утренний ритуал помогает справляться со стрессом

Мария Задорожная
Автор
Подушки и плед на кровати.
Фото triocean, iStock

Привычка заправлять кровать по утрам положительно сказывается на психическом состоянии и способствует улучшению концентрации и управлению стрессом, рассказала психолог Василиса Аверьянова в интервью kp.ru.

«Ритуалы и традиции — это то, что держит нашу нервную систему в рамках. Они дают ощущение безопасности, стабильности, контроля над ситуацией и однозначно помогают сделать жизнь более упорядоченной и снизить уровень стресса и тревоги», — отметила специалист.

По словам Аверьяновой, люди, которые регулярно заправляют свою постель, имеют большее самоконтроля и устойчивости к стрессовым ситуациям. Эта привычка особенно полезна для пожилых людей, так как помогает поддерживать когнитивные функции, такие как память и ясность мышления.

Как избавиться от&nbsp;стресса и&nbsp;тревоги.Как бороться со стрессом и тревогой: советы психолога
Психология
Названы самые популярные у россиян направления для отдыха летом 2025
Названы самые популярные у россиян направления для отдыха летом 2025

КХЛ на Кинопоиске

