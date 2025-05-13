Стиль жизни
Психолог рассказала, как войти в рабочий режим после майских праздников
Хобби и развлечения

13 мая, 13:35

1 мин.

Психолог рассказала, как войти в рабочий режим после майских праздников

Мария Задорожная
Автор
Девушка работает
Фото PeopleImages, iStock

Клинический психолог Екатерина Вали эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как войти в рабочий режим после майских праздников. По ее словам, человека формирует его окружение, он запрограммирован испытывать интерес к социуму и быть частью его. Поэтому желание увидеть коллег, пообщаться с ними для кого то может стать первичной мотивацией включиться в рабочий режим.

«Начинать рабочую неделю после майских каникул следует с самых приятных ритуалов, которые вы совершаете только на работе. Например, с самого вкусного кофе в кофейне возле офиса или с прогулки в том самом сквере, куда вы часто захаживаете в обеденный перерыв», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что очень важно настроить себя на приятные позитивные рутинные ритуалы, которые мозг уже полюбил и воспринимает как часть рабочего процесса.

Также важно тщательно распланировать рабочую неделю и не ставить слишком амбициозных целей. Как правило, человеку требуется некоторые время, чтобы раскачаться и вновь настроиться на прежний продуктивный режим.

«Чтобы не выгореть эмоционально, постарайтесь встраиваться во все рабочие процессы настолько плавно, насколько это возможно. Бережность к себе и коллегам поможет увеличить общую эффективность на длительной дистанции», — подытожила Вали.

