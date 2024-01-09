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Психолог рассказала, как влиться в работу после новогодних праздников
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:00

1 мин.

Психолог рассказала, как влиться в работу после новогодних праздников

Мария Маковей
Автор
Ирина Бабкина
Медицинский психолог
Девушка работает за компьютером
Фото Liubomyr Vorona/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» медицинский психолог Ирина Бабкина рассказала, как после новогодних праздников без вреда для психологического здоровья войти в привычный рабочий режим.

Прежде всего эксперт советует высыпаться, так как недосып — это стресс для организма. Спать необходимо не менее 8 часов сутки.

«После новогодних праздников у многих сбит режим сна. Не стоит забывать про укороченный световой день, нехватку витамина D, пасмурную и холодную погоду. Все это «замедляет» человека, ему нужно больше времени на решение рабочих задач и отдых. Поэтому важно после праздников постепенно прийти к четкому режиму сна», — отмечает специалист.

Также Бабкина рекомендует плавно погружаться в трудовые задачи, делать перерывы в рабочее время и общаться с коллегами на темы, не связанные с работой.

«Если с первого дня нагрузить себя задачами, то к концу недели можно испытать «трудовой невроз». Это состояние снижает интерес к работе, возникает недовольство условиями труда, появляется повышенная раздражительность, апатия и усталость», — рассказывает психолог.

Однако совсем выбиваться из рабочего графика не стоит. Эксперт советует составить план рабочих задач на день и строго его придерживаться.

«Чтобы стало психологически легче, перед первым рабочим днем можно поставить себе цель. Например, идти на работу с мыслями: «Я иду в офис работать, чтобы всей семьей съездить в отпуск на майские выходные». Любая мечта, желание или цель — главная мотивация, которая должна быть у каждого», — подытожила психолог.

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